Wem der stilsichere Auftritt noch nicht Anreiz genug ist, darf auf großartige Gewinne hoffen. Vom 26. Juni bis zum 26. August verlost Sportalm gemeinsam mit der „Kronen Zeitung“ wöchentlich ein Dirndl aus der Kollektion (siehe Kasten). Unternehmer, die uns ein Bild ihrer Mitarbeiter über den Upload unten in Tracht senden, werden mit ein wenig Glück sogar in einer Ausgabe der „Kronen Zeitung“ verewigt. Es gibt also keinen besseren Anlass, um sich dafür aufzubrezeln.... oder besser gesagt... aufzudirndln.