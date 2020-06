Alte Spiegel werden durch Bauschaum zum Hingucker

Alles, was man für die Teile, die an Zuckerwatte oder Badeschaum erinnern, braucht, ist ein alter oder neuer Spiegel, Bauschaum und Sprühfarbe. Den Spiegel auf eine Unterlage legen und den Bauschaum auf den Rand sprühen - in welcher Art und Form bleibt jedem selbst überlassen. Das Werk am besten über Nacht aushärten lassen und nach Belieben mit Farbe besprühen.