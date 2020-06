„Ich habe dasselbe Problem!“ – „Vor lauter Quaken tue ich kein Auge mehr zu!“ – „Ich weiß schon nicht mehr wohin vor Fröschen!“ Dutzende Anrufer meldeten sich bei der Betroffenen. Und obschon geteiltes Leid, halbes Leid sein soll, richtig helfen konnte ihr bislang niemand. „Freilich, über manche Geschichte haben wir am Telefon herzlich gelacht“, erzählt die Frau. Wie über jene Episode, als ein genervter Waldviertler nachts und nackt in seinen eigenen Teich sprang, um die Kröten & Co. – vergeblich – unter Todesdrohungen zum Schweigen zu bringen.