Ein hungriger und müder Einbrecher beschäftigt derzeit die Polizei in Tullnerbach im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich: Der Unbekannte suchte drei Schrebergärten heim. Dabei stahl er aus einem Gebäude ein Pfeffersteak, das er sich in einem anderen zubereitete. Danach dürfte er in dem Bett übernachtet haben. Von ihm fehlt jede Spur.