Am Donnerstag wird im niederösterreichischen Landtag das Budget 2021 beschlossen. Ein „Basisbudget“, wie es die dominierende ÖVP Niederösterreich nennt, denn weitreichende Corona-Maßnahmen werden mutmaßlich erst im Herbst fixiert werden können. Die Opposition hingegen ist alles andere als erfreut. So auch FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer, er übt im krone.tv-Interview mit Gerhard Koller scharfe Kritik am Vorgehen der Türkisen: „Wir erleben gerade Rekordarbeitslosigkeit. Wir müssen daher frisches Geld in die Hand nehmen, um Familien, Arbeitnehmer und Betriebe zu unterstützen.“