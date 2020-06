Während Ermittler prüfen, ob jener 43-jährige Deutsche, der im Verdacht steht, die kleine Maddie McCann im Jahr 2007 aus einer Ferienanlage entführt zu haben, auch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte, streitet der Verdächtige eine Beteiligung an dem Kriminalfall rund um die junge Britin ab. Das ließ sein Anwalt am Mittwoch verlauten - just zu dem Zeitpunkt, wo britische Medien über den Fund von verdächtigen Gegenständen wie Kinderkleidung und einem USB-Stick mit Kinderpornografie in einem seiner Fahrzeuge sowie dem deutschen Wohnsitz des bereits vorbestraften Sexualstraftäters berichteten.