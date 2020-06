„Die Zahlen sind sehr gut. Es ist aber absolut nicht vorbei“, mahnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Zahl der Neuinfizierten ist im Vergleich zum Vortag weit geringer ausgefallen. Neu erkrankt sind in Österreich 14 Personen, neun von ihnen in Wien, zwei in Niederösterreich, zwei in Salzburg und eine in Oberösterreich.