Fazit: All diese Kapseln enthalten Inhaltsstoffe, welche die Fettverbrennung ankurbeln. Dazu zählen zum Beispiel Guarana, Grüner Tee, Ingwer und Coffein. Diese Extrakte tragen zwar zu einem aktiveren Stoffwechsel bei, sind aber nicht der einzige Schlüssel zum Wohlfühlgewicht. Wer abnehmen will, muss sich in erster Linie mehr bewegen und die Ernährung umstellen. Abnehmkapseln dienen lediglich zur Unterstützung der Gewichtsreduktion.