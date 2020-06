Aktion „Rettungsanker“ startet auf der Donauinsel

Vor zwei Jahren wurde die Aktion „Rettungsanker“ des Frauenservice Wien ins Leben gerufen. Sie soll aufzeigen, dass sexuelle Belästigung in Wien keinen Platz hat. Dabei werden Mitarbeiter durch spezielle Schulungen für das Thema sexuelle Belästigung sensibilisiert - um dieser entgegenzuwirken. Nicht nur die Wiener Bäder oder Wiener Linien beteiligten sich an der Aktion, 2019 startete der Rettungsanker mit dem Volksgarten in der Lokalszene.