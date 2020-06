Vorfreude auf erste Pint

Er verriet auch, worauf er sich nach dem Ende der Isolation und der strengen Vorsichtsmaßnahmen am meisten freue: „Ich freue mich auf die Nachricht, dass wir endlich wieder mehr trinken und in die örtliche Kneipe gehen und eine Pint genießen können.“ Als er an der Ambulanzstation ankam, machte William regelkonform einen Temperaturtest und wusch sich gründlich die Hände, musste sich aber davon abhalten, dem Personal die Hand zu schütteln. „Ich kämpfe immer noch gegen den Drang, die Hände zu schütteln. Ich halte meine Hände an meiner Seite.“