Die Pandemie hat die Aufbereitung der anfallenden Kleidermengen kurzfristig verunmöglicht, so dass die Altkleidersammlung in der Steiermark mit Anfang April ausgesetzt wurde. Mit der Entspannung der Situation werden die Abgabestellen langsam wieder geöffnet. Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) appellierte am Mittwoch gemeinsam mit der Stadt Graz, den Altkleidersammlungs-Anbietern, der Fachgruppe Entsorgungswirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark und dem Dachverband der Abfallwirtschaftsverbände, die Altkleider vorerst nicht in größeren Mengen anzuliefern.