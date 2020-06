Rosental als rote Hochburg

Andere Bürgermeister im Bezirk können beruhigter in die Wahl gehen, darunter Engelbert Köppel (SPÖ) in Rosental. Er erzielte zuletzt 70 Prozent! Und auch bei den jüngsten Nationalrats- und Landtagswahlen schnitt die SPÖ in Rosental außergewöhnlich gut ab. Das Erfolgsrezept? „Wir ziehen an einem Strang, es gibt keine Streitereien - das wollen die Leute nicht“, sagt Köppel Und: „Wir sind viel draußen bei den Menschen!“