Solarduschen arbeiten, wie andere Solargeräte auch, mit der Wärme der Sonneneinstrahlung. Die Sonnenstrahlen treffen auf die Solarzellen der Gartendusche. Dabei wird Wärme erzeugt, welche das kalte Wasser im Tank auf bis zu 60° Celsius erwärmt. Dieser Effekt erfolgt auch an Regentagen, allerdings wird das Wasser dann nicht mehr ganz so warm. Wenn Sie duschen, müssen Sie das natürlich nicht mit 60°C-heißem Wasser tun, sondern können die Temperatur individuell an der Dusche regeln.