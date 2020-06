Tragisches Unglück auf einer Brücken-Baustelle in Trebesing (Bezirk Spittal an der Drau): Eine Soldatin der Villacher Pioniere wurde am Mittwoch vom Arm eines Baggers gegen einen Stahlträger gedrückt. Trotz eines Schutzhelms erlitt die 24-Jährige schwere Kopfverletzungen. Ihre Kameraden mussten vom Kriseninterventionsteam betreut werden.