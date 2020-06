Die Neugeborene aus dem vergangenen Jahr, Luchsdame Sana, ist ebenfalls wohlauf und wird in den nächsten Wochen in den Wildpark Feldkirch übersiedelt. Grundsätzlich zählt der Luchs zu den seltensten Säugetieren des Landes. Ihre großen schneeschuhähnlichen Pfoten ermöglichen ihnen, im Gegensatz zur Wildkatze, das Jagen und Überleben in schneereichen Gebieten.