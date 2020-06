Aus Scherz wurde großer Erfolg

Die Idee für die erste Kerze war eigentlich ein Scherz von Paltrow gewesen. Sie hatte mit ihrem Parfümeur Douglas Little an Gerüchen gearbeitet und bei einem irgendwann ausgerufen: „Oh, das riecht wie meine Vagina.“ Aus dem Witz wurde die Idee geboren, so etwas „Punkrock“-Feministisches, wie Paltrow ihre Kreationen nennt, tatsächlich auf den Markt zu bringen.