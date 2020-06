Der Tod eines 56 Jahre alten Mannes beschäftigt derzeit die Vorarlberger Polizei. Der Mann war Anfang Juni schwach atmend und aus der Nase blutend von seiner Ehefrau am Steuer seines in der Garage abgestellten Autos gefunden worden. Nach der Einlieferung ins Krankenhaus starb der Patient zwei Tage später an einem Blutgerinnsel. Bei der Obduktion wurden nun jedoch Verletzungen festgestellt, die darauf hindeuten, dass der 56-Jährige vor seinem Auffinden im Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt war.