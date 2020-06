Haus der Musik lädt Alltagshelden ins Museum ein

Viele Berufsgruppen haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, unser Land während der Corona-Krise am Laufen zu halten und sich damit selbst einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Ob Ärzte, Pflegekräfte, Lehrer, Kindergartenpädagogen, Kassierer, Reinigungskräfte, Triebwagenführer, Berufskraftwagenfahrer, Postbedienstete oder IT-Dienstleister - sie alle und noch viele mehr haben mit ihrer unermüdlichen Arbeit dazu beigetragen, dass unser Leben so normal wie möglich weitergehen kann.