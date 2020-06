Am Montag soll das Duo in Holzgau zugeschlagen haben. Zwischen 9.20 und 10.30 Uhr schlichen sie sich laut Polizei in das Wohnhaus einer 77-Jährigen und stahlen aus deren Tresor Bargeld im dreistelligen Eurobereich - wie aber erst später bekannt wurde. Erst als die Wohnungsinhaberin die beiden Verdächtigen am nächsten Tag im Bereich ihres Hauses sah, rief sie die Polizei.