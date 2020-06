„Täglich fahren 50.000 Autos in die Innenstadt“

„Jeden Tag fahren 50.000 Autos in die Innenstadt und wieder hinaus“, umriss die Wiener Politikerin das Ausmaß des Problems. Am Dienstag seien bei einem gemeinsamen Treffen letzte Details fixiert worden. Damit folge man einem Trend: „Abgasfreie Innenstädte sind in Europa schon üblich, wie beispielsweise in London, Madrid, Athen“, so Hebein.