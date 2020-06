„Wichtigstes Dokument van Goghs“

Ersteigert wurde der Brief, der ab Herbst in einer Ausstellung präsentiert werden soll, vom Amsterdamer Van Gogh Museum. Das Schreiben sei „ein Dialog der Maler“, teilten Sprecher mit, und das wichtigste Dokument van Goghs, das noch in Privatbesitz war. „Der Brief ist eine visionäre Darlegung ihrer künstlerischen Zusammenarbeit und die Zukunft der modernen Kunst.“ Er gibt nach Angaben des Museums einen Einblick in die sehr unterschiedlichen Charaktere der Maler.