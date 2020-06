„Auf Basis der derzeitigen Einschränkungen können die Konzerte, welche zum Großteil Stehkonzerte sind, leider in der von uns geplanten Form nicht abgehalten werden. Wir möchten so vielen Fans wie möglich die Chance bieten mit dabei zu sein und hoffen, dass dies im Frühjahr 2021 uneingeschränkter als im Herbst der Fall sein wird. Die Tickets behalten natürlich auch für den neuen Termin Ihre Gültigkeit“, so Gerfried Zmölnig, Geschäftsführer ip|media.