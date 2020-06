„Die Situation ist mehr als unbefriedigend“, eröffnete Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, seine Pressekonferenz am Dienstag: „Die Verbände und Vereine brauchen Hilfe! Und das rasch.“ Laut Niessl stehen durch das Sport-Aus in der Corona-Krise etliche der insgesamt 15.000 Sportvereine in Österreich vor dem Ruin.