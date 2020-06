Zuletzt hatte man in Australien damit gerechnet, dass das Land bis Juli weitgehend Corona-frei sein werde. Man habe gehofft, dass dies bis Juni oder Juli erreicht sein werde, sagt der führende Virologe Bill Rawlinson in New South Wales. „Also sind wir ziemlich auf Kurs.“ Zuvor hatte sich das benachbarte Neuseeland für Coronavirus-frei erklärt, dort wurden allerdings jetzt wieder zwei Menschen positiv getestet. Sie waren zuvor in Großbritannien gewesen.