Über ein Jahr hinweg soll ein Kroate (49) in Pill in Tirol regelmäßig bei der betriebseigenen Tankstelle seines Arbeitgebers Diesel gestohlen haben. Er benötigte den Treibstoff laut Polizei für seinen Heizöltank und zeigt sich zur Tat geständig. Überführt wurde er durch die Videoüberwachung am Gelände.