Zahl der Handysünder am Lenkrad stieg stark

Ebenfalls stark gestiegen ist die Zahl jener, die es mit dem Abstand halten nicht so genau halten: Von 15.400 auf 25.255 (plus 63%) und auch jener, die trotz Verbotes nach wie vor gerne während der Fahrt am Steuer sitzend am Handy telefonieren (plus 15 % auf 12.206 Fälle).