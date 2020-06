Aus einer im wahrsten Sinne des Wortes „verzwickten“ Lagen konnten zwei Wanderinnen in Ebensee einen 81-Jährigen retten, der beim Holzmachen von einem Baumstamm so unglücklich eingeklemmt worden war, dass er sich nicht mehr befreien konnte. Sie hörten seine Hilferufe und brachten die Rettungskette in Gang.