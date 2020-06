Der Pflanzenstoff hat also tatsächlich Auswirkungen auf unsere Hautfarbe. Was muss man also essen, um diesen Effekt zu erzielen? In erster Linie gelten Karotten als großartige Carotin-Lieferanten. Auch Süßkartoffeln und Paprika verhelfen zu einem schöneren Teint. Aber nicht nur orangefarbene Lebensmittel, auch Spinat und Erdbeeren sowie Brunnenkresse und Petersilie tragen zu einem schöneren Hautbild bei. Wer gerne nascht, kann zu Mango, Marillen und Honigmelonen greifen.