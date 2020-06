Das Kapperl verkehrt auf dem Kopf, das entsprechende Leiberl mit dem großen 8er drauf (als Symbol für den achten Titel in Serie) am Körper tragend, Badeschlapfen - so lief David Alaba zur Höchstform in seiner Funktion als Stimmungskanone auf. Seine Kollegen, teils oben ohne, teils mit Bierflasche „bewaffnet“, stimmten in den Alaba-Groove brav ein.