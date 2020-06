Urlauben in uralten Bauernhäusern, aber auf moderne Art! Solch ein historisches Feriendorf, das Gäste in die Franzosenzeit zurückversetzen soll, will Wilfried Seywald schaffen. Die Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert holt sich der Touristiker, der bereits ein Musterhaus dieser Art bewirtschaftet, aus ganz Österreich. 3,5 Millionen Euro investiert man in dieses Vorhaben.