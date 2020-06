Entscheidung in den kommenden Wochen

Er erwarte eine Entscheidung in den kommenden Wochen. „Wir müssen ja auch für die Zukunft planen, brauchen also eine rasche Entscheidung.“ Bezüglich Ersatz sei ihm nicht bang, so Leitner. „Als wir 2017 neu gekommen sind, war es wichtig, Erfahrung ins Team zu bekommen. Jetzt ist unser Motorrad wettbewerbsfähig“, traut Leitner auch dem aktuellen Werksteam-Neuling Brad Binder auf der RC16 viel zu.