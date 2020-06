Ehefrau unter Betrugsverdacht

Und ebendort trat er jetzt sogar als Zeuge auf, wie die „Bild“ per Foto dokumentiert. Es geht um die Ermittlungen gegen seine Frau: Betrugsverdacht. Seit Kambas angeblichem Tod sollen 1,2 Millionen Euro an die Frau geflossen sein. Kamba wollte in der Öffentlichkeit zu seinen Zeugenaussagen keine Angaben machen. Laut „Bild“ arbeitet er inzwischen wieder als Chemikant für ein Großunternehmen. Quietschlebendig.