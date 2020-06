Die Polizisten sahen am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle einen Pkw, der mit erhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs war. Ihm wurde ein deutliches Anhaltezeichen gegeben. Der Lenker (42) drückte daraufhin mit aller Kraft auf die Bremse, sodass es zu einer Vollbremsung vor den Beamten kam und der Motor ausging. Nach mehrmaligen Startversuchen konnte er anschließend sein Auto - welches sich mitten auf der Straße befand - in eine sichere Einfahrt lenken.