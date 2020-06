Großalarm in Haag am Hausruck. Neun Feuerwehren standen in der Nacht im Einsatz, um das Feuer bei einem Transport- und Bauunternehmen zu löschen. Mit Wasser aus den nahen Freibad. Inzwischen wird schon zusammengeräumt und die Brandursache ist auch geklärt: eine übersehene Batterie.