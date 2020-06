Ein überraschender Verweis auf Österreich in einem offiziösen Werbespot zum russischen Verfassungsreferendum am 1. Juli sorgt für kritische Reaktionen. Im am Montag veröffentlichen Video eines prominenten Eiskunstläufers wird das Votum für die von Präsident Wladimir Putin gewünschte Verfassungsreform unter anderem mit einem Größenunterschied zwischen Österreich und Russland begründet.