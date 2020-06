Besonders hohe Lebensqualität

Stolz zeigt sich natürlich Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz: „Ich sehe es als Auftrag, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen.“ Gerlinde Pöchhacker-Tröscher, Chefin des Beratungsunternehmens, lobt Klagenfurt: „Besonders die Lebensqualität ist massiv über dem Durchschnitt und die Entwicklung ist in vielen Bereichen besser als in anderen Bezirken.“ Was allerdings verbesserungswürdig wäre: Die Geburtenrate! Klagenfurt liegt hier auf Platz 85.