50 Euro für jeden Mehrpersonenhaushalt, 25 Euro für Singles. Die 950.000 Gutscheine werden in den kommenden Tagen verschickt und können bis September eingelöst werden. Wo, das zeigt die neue Website. Dort kann man nach Lokalen in Wohnnähe oder in ganz Wien suchen. Oder einfach seinen Lieblingswirt eintippen und schauen, ob er dabei ist. Ein grünes Plakat vor Ort weist zusätzlich die Betriebe aus.