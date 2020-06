Über die Probleme haben die Betroffenen, die ihre Erfahrungen regelmäßig austauschten, ausführlich Tagebuch geführt. Es beginnt am 2. Juni, als ein Kind mit Corona-Verdacht getestet wird (und tatsächlich daran erkrankt ist, wie sich später herausstellt). Die Einrichtung wird geschlossen. Wann sie wieder öffnen darf, darüber bleiben die Familien lange Zeit im Ungewissen, ebenso darüber, wann wer getestet wird oder ob auch Eltern in Quarantäne müssen. Anfragen am Telefon werden gar nicht beantwortet oder mit nichtssagenden Floskeln abgetan.