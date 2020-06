Zuletzt war Sigi aber meist nur Zuschauer. „Als ich in den letzten Spielen nicht im Kader war, hab ich ja wegen den Corona-Regeln nicht einmal ins Stadion dürfen“, grübelt der 33-jährige Linksverteidiger. „Es ist nicht leicht für mich, hinten hat der Trainer wenig Grund zum Wechseln. Aber ich nehme die Rolle als Ersatzmann an, hau mich im Training rein“, so der Murtaler, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft. „Ich will aber in Hartberg bleiben, hab sicher noch ein, zwei Jahre Bundesliga in mir.“ Trainer Markus Schopp weiß, was ein Rasswalder für Hartberg bedeutet. „Ein ganz Wichtiger für unsere Kabine. Er gibt mir in keinster Weise ein Zeichen, dass er nicht bereit wäre. Er wird seine Chance kriegen.“