E-Scooter im Check: Keiner ist „sehr gut“

Ein „Sehr Gut“ erzielte keiner der E-Scooter. Insgesamt erreichten nur drei Testkandidaten erreichten die Note „Gut“ (Segway Ninebot, Velix E-Kick 20 E, SO Flow SO 6). Unter diesen war der Segway Ninebot mit der besten Verarbeitung sowie überzeugenden Fahreigenschaften und einer Reichweite von 46,2 Kilometern der Spitzenreiter. Fünf Scooter schafften ein „Befriedigend“. Am letzten Platz landete der Maginon Street One, der günstige E-Scooter, mit einem „genügend“. Er wies nach der Dauerhaltbarkeitsprüfung einen Riss im Rahmen auf. „Eine solche Materialermüdung kann bei Durchbruch zu einem gefährlichen Sturz führen“, stellt ÖAMTC-Experte Steffan Kerbl klar. Neben ein paar anderen Details haben vor allem das Bremsenkonzept, das sich für Notsituationen kaum eignet, sowie die geringe Reichweite von 12,2 Kilometern nicht überzeugt.