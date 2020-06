Mozartkino-Chef Alexander Krammer sperrt am Freitag als erster sein Kino in Salzburg auf – und zeigt den Klassiker „Casablanca“. In „Das Kino“ und den Cineplexx-Häusern flimmern ab dem 1. Juli Filme. Das Stadtkino Hallein hat seit 31. Mai offen, die Dieselkinos in St. Johann und Bruck sogar schon seit 29. Mai.