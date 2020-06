Das Stück beruht auf einer wahren Geschichte: Dr. Frederick Treves entdeckt 1881 den entstellten John Merrick. Er bringt den „Elefantenmenschen“ in seiner Klinik unter. Gerettet ist er damit nicht. Die Schaulust der Menschen bleibt gleich, verbirgt sich nur hinter der Maske des Mitgefühls. Für Tritscher hat der Stoff an Aktualität gewonnen: „Die Anti-Rassismus-Bewegung stößt Statuen aus der Kolonialzeit um und Diskussionen an. Vor diesem Hintergrund und in dieser Zeit spielt auch ,Der Elefantenmensch’.“ Im Ensemble treten viele Menschen mit Handicaps auf. „Es gibt immer wieder Gäste, die nach den Beeinträchtigungen der Darsteller fragen. Solches Schubladendenken möchte ich verändern. Wir machen inklusive Produktionen.“