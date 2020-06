Sensible Bereiche in den vergangenen Wochen

Denn es waren sensible Themen, die die Krise mit sich brachte: die Rückführung von Staatsbürgern (Ivan Korcok saß im März im letzten AUA-Flieger aus den USA. Er war damals noch Botschafter), die Grenzkontrollen und daraus resultierend der Versuch, den wirtschaftlichen Verlust so gering wie möglich zu halten. Selbst für Themen wie Pendler, Pflegearbeitskräfte etc. wurden Lösungen gefunden, so Schallenberg. Er hofft, es wäre der Beginn einer dauerhaften Kooperation. Ob im Sinne einer strategischen Partnerschaft in der EU, wird sich noch zeigen.