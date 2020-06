Bei Topstars wie „Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Eden Hazard und Neymar wird sich deren Wert um jeweils 13 Prozent verringern“, erklärte Sartori. Wären so wie in Frankreich auch die anderen europäischen Ligen wegen der Pandemie vorzeitig abgebrochen worden, dann wäre der Spielermarkt laut KPMG-Berechnungen in Summe um zehn Milliarden Euro eingebrochen.