„Krone“-Verkauf bereits Thema

Apropos „Krone“: Auch bei diesem heimlich gefilmten Treffen im Vorfeld der Video-Falle auf Ibiza ging es laut „Kurier“ bereits um den anvisierten Verkauf unserer Zeitung an einen „Oligarchen“. Der Deal hätte bekanntlich über dessen vermeintliche Nichte als Lockvogel eingefädelt werden sollen. Das Treffen fand im Februar 2017 in einer Wiener Wohnung statt, verlagerte sich dann in die Sofitel-Suite, wo später weitere „Verhandlungen“ stattfanden.