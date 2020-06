Seine Kinder schickten ihm Zeichnungen, ehe Gregor Kremsmüller am Montag-Mittag die Probleme in der von Steinhaus bei Wels aus agierenden Kremsmüller-Gruppe öffentlich machte: Die Industrieanlagenbau KG, das Herz des Familienunternehmens, ist ein Sanierungsfall, die Passiva belaufen sich auf 135 Millionen €, 600 Mitarbeiter des betroffenen Firmenteils, aber auch die 600 Beschäftigten in der eng verbundenen Industrieservice KG warteten vorerst vergeblich auf Gehälter und Urlaubsgeld. Kremsmüller informierte die Belegschaft per Videobotschaft. „Mir war wichtig, ihnen sagen zu können, dass es einen Fortführungsplan gibt und es weitergeht“, sagt er.