Für die Erschließung von bis zu 5000 Mobilfunkstandorten, an denen privatwirtschaftlich kein rascher Ausbau zu erwarten ist, will der Bund rund 1,1 Milliarden Euro bereitstellen. Auch sollen die Genehmigungsverfahren für Masten beschleunigt werden - von aktuell durchschnittlich 18 auf nur noch drei Monate, sagte Scheuer. Außerdem soll der Mobilfunkausbau an den Bahnstrecken intensiviert werden. Hier stellt der Bund für die Umrüstung des Zugfunks 150 Millionen Euro bereit.