Internationalisierung, Studierbarkeit, Digitalisierung, Diversität und Nachhaltigkeit – fünf Begriffe, die in den kommenden vier Jahren an der Universität Innsbruck zu konkreten Projekten werden sollen. Das neue Rektorenteam hat am Dienstag – coronabedingt verspätet – sein Programm vorgestellt. Ein Rück- und Ausblick.