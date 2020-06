Weltweit gefragt sind Beschneiungslösungen der Firma TechnoAlpin, die 1990 in Bozen gegründet wurde. Seit 2016 hat das Unternehmen in Volders eine Service- und Logistikzentrale mit 38 Mitarbeitern. Vom weltweiten Umsatz, der in den Jahren 2018 und 2019 250 Millionen Euro betrug, wurden dort 48 erwirtschaftet.