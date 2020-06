Wir frieren fast ein wenig, als uns Antonio in einer Bar im Herzen des Grenzorts einen langersehnten typischen italienischen Cappuccino serviert. Die Bar war am 10. März, einen Tag, bevor am Brenner für gut drei Monate die Lichter ausgingen, menschenleer. Jetzt sitzen am Tisch hinter uns Kornelia Klingenschmid und Herbert Lechner aus Volders beim gleichen Getränk. Dazu kommen Kundschaften, die in dem angeschlossenen Laden Mortadella, Salami, Brot und Wein kaufen.